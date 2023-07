Kanwar Yatra 2023 अखिल भारत हिंदू महासभा व संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज ने कहा कि कावड़ यात्रा शिव भक्तों की धार्मिक यात्रा है इसमें तिरंगा ध्वज या फिल्मी गाने बिल्कुल मत बजाए बल्कि सिर्फ शिव पताका या भगवा ध्वज और धार्मिक शिव भजन या धुन का ही इस्तेमाल करें। तभी आप पर भगवान शिव की कृपा होगी और मनोकामना पूर्ण होगी।

कांवड़ धार्मिक यात्रा, न लहराए तिरंगा, न बजाएं फिल्मी गाने...हिंदू महासभा ने दिए नए दिशानिर्देश

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Kanwar Yatra 2023 : सावन का महीना शुरू होने के साथ ही बाबा भोले के भक्त कांवड़िए कांवड़ लेकर शिव को मनाने निकल पड़े हैं। कांवड़ियों का जत्था गानों पर थिरकते हुए हरिद्वार की ओर बढ़ रहा है। इस बीच कावड़ियों को लेकर हिंदू महासभा की ओर से नए दिशानिर्देश आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि कावड़िए फिल्मी गीतों को न बजाएं। इसी तरह यात्रा के दौरान तिरंगा न लहराएं। अखिल भारत हिंदू महासभा व संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज ने कहा कि कावड़ यात्रा शिव भक्तों की धार्मिक यात्रा है, इसमें तिरंगा ध्वज या फिल्मी गाने बिल्कुल मत बजाए, बल्कि सिर्फ शिव पताका या भगवा ध्वज और धार्मिक शिव भजन या धुन का ही इस्तेमाल करें। तभी आप पर भगवान शिव की कृपा होगी और मनोकामना पूर्ण होगी। शिवभक्त कावड़ लेकर जाते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश सावन के महीने पर कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों से शिवभक्त कावड़िए कावड़ लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं और वहां से गंगाजल लाकर दिल्ली के विभिन्न मंदिरों में शिव पर जल अर्पण करते हैं। इस दौरान कावड़िए फिल्मी गानों पर नाचते झूमते आगे बढ़ते हैं जगह-जगह लगाए गए कावड़ कैंपों में भी गाने बजते रहते हैं। इसी तरह यह भी देखा गया है कि कई कावड़िए अपने काम पर तिरंगा झंडा भी लगाए रखते हैं। चक्रपाणि के अनुसार यह ठीक नहीं है।

Edited By: Abhishek Tiwari