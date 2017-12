आरुषि-हेमराज मर्डर केस में हमेराज की विधवा ने अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठाए हैं। इससे अब यह मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। देश के साथ पूरी दुनिया को भी हिला देने वाला नोएडा का हाईप्रोफाइल आरुषि-हेमराज मर्डर केस फिर चर्चा में है। दरअसल, आरुषि-हेमराज मर्डर में डॉक्टर दंपती राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को हेमराज की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

मीडिया से मुखातिब, हेमराज की पत्नी खुमकला बंजाडे ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ इंसाफ करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं नेपाल से दिल्ली (भारत) आई हूं।

I believe Supreme Court will do us justice and that is why I have come here: Khumkala, wife of Hemraj who moved the Supreme Court against acquittal of Rajesh, Nupur Talwar in Aarushi-Hemraj murder case pic.twitter.com/MR2zAJNNoP