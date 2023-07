Rain In Delhi: दिल्ली में हो रही झमाझम बारिश, कई जगहों पर भरा पानी; Noida के सभी स्कूल बंद

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो: दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही गर्मी के बाद बुधवार सुबह पांच बजे से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी तेज बारिश हो रही है। जोरदार वर्षा भारी बारिश के कारण आज गौतमबुद्ध नगर जिले में सभी स्कूल बंद रहेंगे।

बुधवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर काफी घट गया। आसपास बसे गांव व कालोनियों के लोगों ने राहत की सांस ली है। सिंचाई विभाग के अधिकारी बृहस्पतिवार को और जलस्तर घटने का दावा कर रहे हैं। ओखला बैराज से अब अधिक पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। किनारे बसे ददसिया, लालपुर, भसकोला, कांवरा, राजपुर कलां, अलीपुर शिकारगाह, अमीपुर, सिडोला, जसाना गांव में बढ़े हुए जलस्तर का अधिक असर था। बता दें दो दिन पहले यमुना का जलस्तर बहुत बढ़ गया था।

नोएडा में सुबह से काले बादल छाने के साथ तेज वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण सेक्टर और गांव की गलियों में जलभराव हो गया है।

#WATCH | UP: Noida wakes up to rain lashing parts of the city

(Visuals from Noida Sector 20) pic.twitter.com/MMBJ7ExuAa— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 26, 2023