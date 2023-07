Rain Update: भारी बारिश के बाद तालाब बने गुरुग्राम के कई इलाके, दिल्ली-NCR में आसमान में छाए काले बादल

मंगलवार को दोपहर के बाद से आसमान में काले बादल छा गए। राजधानी समेत एनसीआर में धूल भरी आंधी से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मंगलवार को जबरदस्त बारिश हुई। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई हिस्सों में तालाब जैसी स्थिति पैदा हो गई। बारिश के कारण गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई।

भारी बारिश के बाद तालाब बने गुरुग्राम के कई इलाके

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Shyamji Tiwari