Rain in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, अधिकतम तापमान में आई गिरावट

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। राजधानी दिल्ली में मानसून की दस्तक हो चुकी है। अब दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार की शाम को राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इससे मौसम सुहावना हो गया है और उमस से लोगों को राहत मिली है। रात में भी बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई।

इसके साथ ही दिन में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से दो डिग्री कम है। आईएमडी के मुताबिक, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग पूरे देश में मॉनसून का असर पड़ा है।

#WATCH | Heavy rain lashes parts of Delhi, visuals from RK Puram.



As per IMD, leaving some parts of northwest India, the monsoon has impacted almost the entire country. pic.twitter.com/DlV5dJXdj7