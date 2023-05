नई दिल्ली, पीटीआई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। बुधवार को एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार को तेज बारिश हुई। बता दें सुबह से काले बादल छाए रहे। दोपहर होते-होते दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश देखने को मिली है।

बता दें कि दिल्ली बारिश के चलते जलभराव की समस्या आम हो जाती है। साथ जाम के दिक्कतें भी लोगों के सामने आती हैं। ऐसे में बुधवार यानी 3 मई को भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद लोगों को जाम की समस्या से दो-चार होना पड़ा। झमाझम बारिश के कारण दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे वाहनों के पहिए थम गए।

Traffic Alert

Traffic is affected in the carriageway from Wazirabad Flyover towards Police Station Timar Pur due to waterlogging near Timar Pur parking. Kindly avoid the stretch. pic.twitter.com/eLlzSetubL