जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सुनवाई टली, चार्जशीट में है लालू परिवार के इन सदस्यों का नाम

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Land For Job Scam : जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आठ अगस्त तक सुनवाई टल गई है। सीबीआई ने आज कोर्ट में कहा कि अभी नए आरोपपत्र पर संबंधित अथारिटी से लालू समेत अन्य के खिलाफ संबंधित मंत्रालय से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है, इसलिए कुछ समय दिया जाए।

इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी आ गया है, सीबीआई ने पिछली बार कोर्ट में नया आरोपपत्र दाखिल किया था, इसमें लालू और राबड़ी के साथ तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है, इस केस में तेजस्वी के अलावा 17 लोग शामिल हैं। अगली सुनवाई में कोर्ट आरोपपत्र पर संज्ञान ले सकता है।

मामले में तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित 150 करोड़ के आवास को ए.बी. एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मात्र चार लाख में खरीद लिया था।

गौरतलब है कि इससे पहले मई में सीबीआइ ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच के क्रम में लालू परिवार के सभी सदस्यों के नाम से खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा मांगा था।

बता दें कि साल 2004 से 2009 तक तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद, मंत्री तेजप्रताप एवं मीसा भारती समेत लालू की सभी सात बेटियों और दामाद के नाम से खरीदी, गिफ्ट की गई या लीज पर दी गई अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा गया था।

CBI informs Delhi's Rouse Avenue Court that it will take a month to procure prosecution sanctions against former Railways Minister Lalu Prasad Yadav and certain railways officials.

Court defers arguments on the point of cognisance following these submissions for August 8

