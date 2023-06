वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि केंद्रीयकृत जीएसटी पंजीकरण सेल के शुरू होने से वार्ड अधिकारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। सेवा केंद्र की शुरुआत के साथ वार्ड अधिकारियों के पास राजस्व संग्रह अनुपालन निगरानी रिटर्न जांच आडिट मूल्यांकन और अपील सहित महत्वपूर्ण जीएसटी-संबंधित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय होगा। पहले वार्ड अधिकारियों को प्रत्येक पंजीकरण आवेदन की सावधानीपूर्वक जांच करने का काम सौंपा जाता था।

GST Registration: अब आसानी से होगा जीएसटी पंजीकरण, प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सेवा केंद्र शुरू

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने केंद्रीयकृत जीएसटी पंजीकरण सेल (सेवा केंद्र) की स्थापना के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नई पहल का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, डीम्ड पंजीकरण को कम करना और कर चोरी से निपटना है, ताकि सरकारी राजस्व बढ़ सके। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि केंद्रीयकृत जीएसटी पंजीकरण सेल के शुरू होने से वार्ड अधिकारियों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, जो अभी तक जीएसटीआइएन पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की जांच के लिए भी जिम्मेदार थे। सेवा केंद्र की शुरुआत के साथ वार्ड अधिकारियों के पास राजस्व संग्रह, अनुपालन निगरानी, रिटर्न जांच, आडिट, मूल्यांकन और अपील सहित महत्वपूर्ण जीएसटी-संबंधित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय होगा। इससे पहले वार्ड अधिकारियों को प्रत्येक पंजीकरण आवेदन की सावधानीपूर्वक जांच करने का काम सौंपा जाता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अक्सर उनका काफी समय बर्बाद हो जाता था, जिससे उनके पास अनुपालन निगरानी, अपील और आडिट जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए बहुत कम समय बचता था। कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में दस्तावेज़ जमा करने के सात दिन बाद आवेदन स्वीकृत माना जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डीम्ड अनुमोदन दर काफी अधिक है। इस समस्या के समाधान और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विभाग ने जीएसटी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिन्हें जीएसटी पंजीकरण सेल (सेवा केंद्र) की जिम्मेदारी दी है। इस केंद्रीयकृत सेल में नए जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इसके अलावा विभाग ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) लागू की हैं।

Edited By: Narender Sanwariya