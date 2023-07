Tomato Price: 90 नहीं अब और भी सस्ता मिलेगा टमाटर, दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों में बेचेगी सरकार

दिल्ली-एनसीआर सहित अन्य शहरों में अब केंद्र सरकार खुदरा बाजारों में 80 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचेगी। इससे लोगों को सब्जी पर बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। इससे पहले टमाटर 90 किलो मिल रहे थे। शुक्रवार को केंद्र ने मोबाइल वैन के जरिए दिल्ली-एनसीआर में 90 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में शनिवार को और भी शहर जोड़े गए थे।

90 नहीं अब और भी सस्ता मिलेगा टमाटर, दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों में बेचेगी सरकार

HighLights नसीसीएफ और नेफेड केंद्र की ओर से मोबाइल वैन के माध्यम से सस्ती कीमतों पर बेच रहे टमाटर। दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों में अब 80 रुपये किलो टमाटर बेचेगी सरकार।

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली-एनसीआर सहित अन्य शहरों में अब केंद्र सरकार खुदरा बाजारों में 80 रुपये किलो टमाटर बेचेगी। इससे लोगों को सब्जी पर बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। इससे पहले टमाटर 90 किलो मिल रहे थे। शुक्रवार को केंद्र ने मोबाइल वैन के जरिए दिल्ली-एनसीआर में 90 रुपये किलो की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में शनिवार को और भी शहर जोड़े गए थे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश में कई स्थानों पर, जहां कीमतें असाधारण रूप से ज्यादा थीं, टमाटर को 90 रुपये किलोग्राम की रियायती दर पर बेचने के सरकार के हस्तक्षेप के कारण टमाटर की थोक कीमतों में कमी आई है। इन शहरो में शुरू हो गई बिक्री बयान में कहा गया कि देशभर में 500 से अधिक जगहों पर स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद रविवार (16 जुलाई) से टमाटर को 80 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने का फैसला किया गया है। सहकारी समितियों NAFED और NCCF के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में कई जगहों पर रविवार को बिक्री शुरू हो गई है। मौजूदा बाजार कीमत के आधार पर टमाटर को और सस्ते दामों में बेचा जाएगा और सोमवार से इस लिस्ट में और भी शहर जुड़ जाएंगे। साथ ही कहा कि भारत सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। NCCF और NAFED बेच रही टमाटर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) केंद्र की ओर से मोबाइल वैन के माध्यम से टमाटर बेच रहे हैं। मानसून की बारिश और कम मौसम के कारण प्रमुख शहरों में खुदरा बाजार में टमाटर की कीमतें 250 रुपये प्रति किलोग्राम तक के ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। सरकार के अनुसार, शनिवार को अखिल भारतीय औसत कीमत लगभग 117 रुपये प्रति किलोग्राम थी। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, टमाटर की औसत अखिल भारतीय खुदरा कीमत शनिवार को 116.86 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि अधिकतम दर 250 रुपये प्रति किलोग्राम और न्यूनतम दर 25 रुपये प्रति किलोग्राम थी। टमाटर का मॉडल प्राइस 100 रुपये प्रति किलो था।

