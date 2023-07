दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में युवती से छेड़छाड़, तीन भाइयों ने चाकू की नोक पर की मारपीट

महिंद्रा पार्क थाना इलाके में तीन भाइयों द्वारा युवती से छेड़छाड़ करने व चाकू की नोक पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह माता-पिता के साथ रहती हैं और निजी कंपनी में नौकरी करती हैं।

महिंद्रा पार्क थाना इलाके में युवती से छेड़छाड़

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। महिंद्रा पार्क थाना इलाके में तीन भाइयों द्वारा युवती से छेड़छाड़ करने व चाकू की नोक पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह माता-पिता के साथ रहती हैं और निजी कंपनी में नौकरी करती हैं। आरोपित समर, शारुख व आदिल ने उनका जीना दुस्वार कर रखा है।जब वह नौकरी के लिए जाती हैं तो तीनों भाई उसे रास्ते में रोककर उससे छेड़खानी करते हैं। शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप बदतमीजी करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डालते हैं। जब उन्होंने इसकी शिकायत करनी चाही तो पांच जुलाई को तीनों भाई, मां व बहन के साथ उनके घर पर आए। उन्होंने चाकू की नोक पर उनसे मारपीट की व जबरदस्ती शादी करने को कहा।साथ ही उससे मारपीट की।महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

