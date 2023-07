आयकर विभाग ने छापेमारी के लिए पूरा होमवर्क कर लिया है। जल्द ही इनके आवास कार्यालय व अन्य ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। आयकर विभाग के सूत्रों की मानें तो 27 लोगों में वह नेता उद्यमी बिल्डर व अधिकारी शामिल हैं जिनके नाम छापेमारी में मिलीं तीन डायरी में लिखे मिले हैं। इन लोगों और परमजीत गांधी व उनके परिवार के बीच नकद में मोटा लेन-देन हुआ है।

गाजियाबाद में 27 लोग आयकर विभाग के रडार पर, फिर NCR में होगी छापेमारी।

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। आटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी प्रोग्रेसिव टूल्स एंड कंपोनेंट व उसके सहयोगियों के देशभर में 35 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेज खंगालने पर आयकर विभाग को कर चोरी के कई मामलों की जानकारी मिली है। इसके बाद एनसीआर के 27 लोग रडार पर आ गए हैं। आयकर विभाग ने छापेमारी के लिए पूरा होमवर्क कर लिया है। जल्द ही इनके आवास, कार्यालय व अन्य ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। आयकर विभाग के सूत्रों की मानें तो 27 लोगों में वह नेता, उद्यमी, बिल्डर व अधिकारी शामिल हैं, जिनके नाम छापेमारी में मिलीं तीन डायरी में लिखे मिले हैं। इन लोगों और परमजीत गांधी व उनके परिवार के बीच नकद में मोटा लेन-देन हुआ है। इनमें कई वर्तमान में सेवा में हैं व कई सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि नौ बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फर्म को नुकसान में दिखाया हुआ था और करोड़ों का निवेश उपरोक्त परिवार के कामकाज में कर रखा था। कुछ समय पूर्व ही एनसीआर क्षेत्र में कई निर्माणाधीन बहुमंजिला साइट को खरीदा था। उद्यमियों में वह शामिल हैं, जिन्होंने पूर्व व वर्तमान में कंपनी के साथ अवैध रूप से लेन-देन कर रखा था। आयकर विभाग की टीम ने आटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के मालिक परमीत गांधी, जसमीत गांधी, मोहन सिंह गांधी, अमरजीत गांधी व उनसे जुड़े लोगों ने देशभर से 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। चार दिन की छापेमारी में 35 करोड़ से ज्यादा की नकदी व जेवर बरामद किए गए थे। इसके अलावा बेनामी संपत्तियों से कागजात, बैंक खातों की डिटेल व अन्य सभी दस्तावेज को टीम ने कब्जे में ले लिया था।

Edited By: Nitin Yadav