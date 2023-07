Delhi: कूड़ा उठाने वाले शख्स ने निगम पार्षद को दी धमकी, स्थानीय लोगों ने लगाया श्रमिकों की पिटाई करने का आरोप

देवली इलाके में कूड़ा उठाने वाले एक व्यक्ति ने इलाके के निगम पार्षद को धमकी दे डाली। कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति की पहचान घिटोरनी के अजीत के रूप में हुई है। पुलिस ने निगम पार्षद की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह निगम पार्षद ने सूचना दी कि इलाके में ही रहने वाले एक व्यक्ति अजीत ने उन्हें धमकी दी है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। देवली इलाके में कूड़ा उठाने वाले एक व्यक्ति ने इलाके के निगम पार्षद को धमकी दे डाली। कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति की पहचान घिटोरनी के अजीत के रूप में हुई है। पुलिस ने निगम पार्षद की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11.56 बजे संबंधित इलाके के निगम पार्षद चंदन चौधरी ने पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना दी कि इलाके में ही रहने वाले एक व्यक्ति अजीत ने उन्हें धमकी दी है। उन्होंने बताया कि घिटोरनी के अजीत देवली इलाके में कूड़ा उठाता है। उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इलाके के कुछ लोग कर रहे थे अजीत का विरोध छानबीन के दौरान पता चला इस मामले में दुग्गल कॉलोनी इलाके के आरडब्ल्यूए के सचिव दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में कुछ स्थानीय लोगों ने अजीत को कूड़ा उठाने के लिए काम पर लगाया था, लेकिन इलाके के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच बुधवार रात करीब 10.16 बजे खानपुर के बी-ब्लॉक के सागर ने पीसीआर कॉल कर पुलिस को बताया कि चंदन चौधरी ने उनकी पिटाई कर दी है। वहीं, दीपक अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को इससे संबंधित दो वीडियो भी उपलब्ध कराई, जिसमें चंदन चौधरी कई श्रमिकों की पिटाई कर रहा है। पुलिस मामले को सुलझाने छानबीन कर रही है।

