Delhi: इधर दिया OTP, उधर खाते से उड़े करीब साढ़े तीन लाख; क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने का लालच पड़ा महंगा

क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर एक युवक के साथ 3.40 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित चेतन जौहरीपुर इलाके में रहते हैं। आरोपित ने पीड़ित से ओटीपी लेकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की साइबर पुलिस ने पीड़ित के बयान पर धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

पुलिस मामले की जांच कर आरोपितों के बारे में जानकारी जुटा रही है। (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर एक युवक के साथ 3.40 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित चेतन जौहरीपुर इलाके में रहते हैं। आरोपित ने पीड़ित से ओटीपी लेकर वारदात को अंजाम दिया। उत्तर पूर्वी जिले की साइबर पुलिस ने पीड़ित के बयान पर धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपितों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अनजान नंबर से आया कॉल चेतन ने बताया कि उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया था। फोन पर एक व्यक्ति ने कहा कि वह उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख बीस हजार रुपये तक बढ़ाने में मदद कर सकता है। आरोपित ने कहा एक ओटीपी आएगा वो बताना। ओटीपी मांगने पर जली थी बत्ती ओटीपी मांगने पर चेतन के दिमाग की बत्ती जली और उसने कहा कि बैंक तो कभी ओटीपी नहीं मांगता। इस पर आरोपित ने कहा कि यह वैरिफिकेशन के लिए है, हम तो वैसे भी कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, आप हमारा नंबर चेक कर सकते हैं। पीड़ित ने अपना एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चेक किया, तो उस पर जो कस्टमर केयर नंबर लिखा था, उसी से नंबर से फोन आया था। जिस कारण पीड़ित झांसे में आ गया और ओटीपी बता दिया। इसके बीस मिनट बाद ही उसके पास एक लाख 70 हजार रुपये की दो ट्रांजेक्शन होने के मैसेज आ गए। पीड़ित ने इस पूरी घटना की शिकायत साइबर सेल को दी। जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रिपोर्ट इनपुट-रितु राणा।

Edited By: Abhi Malviya