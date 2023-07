Delhi: इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े 4 दोषियों को 13 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा, NIA ने दर्ज किया था UAPA का केस

पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामले में चार दोषियों की सजा पर निर्णय टल गया। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की एनआईए कोर्ट में 13 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने 31 मार्च को जारी आदेश में कहा था कि चारों दोषी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे। संगठन पर आरोप है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी घटनाओं की साजिश रची।

इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े 4 दोषियों को 13 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामले में चार दोषियों की सजा पर निर्णय टल गया। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की एनआईए कोर्ट में 13 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने 31 मार्च को जारी आदेश में कहा था कि चारों दोषी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे। इस संगठन पर आरोप है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी घटनाओं की साजिश रची। दोषियों ने अपराधिक साजिश के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों खासकर दिल्ली में बम विस्फोटों और आतंकवादी गतिविधियों के कमीशन के लिए बड़े पैमाने पर नए सदस्यों की भर्ती की। इसमें पाकिस्तान स्थित सहयोगियों के साथ-साथ स्लीपर सेल की मदद और उनका सहयोग शामिल था। इनको इंडियन मुजाहिदीन अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए हवाला चैनलों की ओर से विदेशों से पैसा मिल रहा था। दोषी बाबरी मस्जिद विध्वंस, गुजरात दंगों और मुसलमानों पर अन्य कथित घटनाओं के बारे में मुस्लिम युवकों को बताते थे ताकि उनके दिमाग को आतंकवादी गतिविधियों में भर्ती करने के प्रयास में उनके दिमाग में कट्टरपंथी सोच पैदा की जा सके। कोर्ट ने दानिश अंसारी उर्फ अब्दुल वहाब उर्फ सलीम उर्फ अब्दुल्ला, मोहम्मद आफताब आलम उर्फ इमरान खान और ओबैद उर रहमान को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। चारों दोषियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट चारों को 13 जुलाई को सजा सुनाएगी।

