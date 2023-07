Delhi: मानहानि केस में महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट, HC का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र केे पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के साथ ही शिकायतकर्ता पक्ष को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। पूर्व राज्यपाल की तरफ से वरिष्ठ वकील मोहित माथुर और अखिलेश सिंह रावत ने याचिका दायर की थी कि भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल पद पर रहते हुए वर्ष 2017 में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया।

न्यायाधीश दिनेश शर्मा की अदालत ने कोश्यारी को ट्रायल कोर्ट में अगली सुनवाई तक पेशी से छूट दे दी।

नई दिल्ली, शनि पाथौली। दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र केे पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विरुद्ध मानहानि के मामले में उन्हें राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के साथ ही शिकायतकर्ता पक्ष को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। मार्च 2023 में समन किया गया था जारी पूर्व राज्यपाल की तरफ से वरिष्ठ वकील मोहित माथुर और अखिलेश सिंह रावत ने याचिका दायर की थी कि भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल पद पर रहते हुए वर्ष 2017 में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया। इस मामले में पटियाला हाऊस कोर्ट ने मार्च 2023 में उन्हें समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए, जबकि यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में सुना जाना चाहिए था। यह मामला समन जारी करने वाले कोर्ट के क्षेत्राधिकार का नहीं है। इसके बाद यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट की एमपी-एमएलए कोर्ट में भेज दिया गया। यहां से भी कोश्यारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। इसके विरुद्ध कोश्यारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। चार अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई न्यायाधीश दिनेश शर्मा की अदालत ने कोश्यारी को ट्रायल कोर्ट में अगली सुनवाई तक पेशी से छूट दे दी। साथ ही शिकायतकर्ता पक्ष को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी। एक कंपनी की जांच कराने के आदेश के संबंध में पूर्व राज्यपाल के विरुद्ध प्रबंध निदेशक एसपी गुप्ता ने मानहानि का मामला दायर किया गया था।

