Manish Sisodia Wife: दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM सिसोदिया की पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ी, अस्पताल में कराया भर्ती

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत एक बार खराब हो गई है जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले कुछ हफ्तों में यह तीसरी बार है कि मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित सीमा सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को सीमा सिसोदिया(49) ऑटोइम्यून विकार से पीड़ित हैं।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM सिसोदिया की पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ी।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले कुछ हफ्तों में यह तीसरी बार है कि मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित सीमा सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को सीमा सिसोदिया(49) ऑटोइम्यून विकार से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अप्रैल के अंत में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। 23 वर्षों से निजी अस्पताल में करा रहीं इलाज पार्टी के सूत्र ने बताया कि उन्हें 2000 में मल्टीपल स्केलेरोसिस, एक गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी का पता चला था। वह पिछले 23 वर्षों से निजी अस्पताल में इसका इलाज करा रही हैं। आम तौर पर इस बात पर सहमति है कि बीमारी का प्रभाव समय और अन्य कारकों जैसे बढ़ते शारीरिक और भावनात्मक तनाव के साथ बढ़ता है। सिसोदिया जेल में हैं बंद मनीष सिसोदिया फिलहाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने पहले अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य और अपने बेटे के विदेश में होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी फरवरी में हुई थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीमा सिसोदिया से मुलाकात की थी, जहां उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया था।

Edited By: Geetarjun