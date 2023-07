फूड डिलीवरी ब्वॉय की घिनौनी करतूत, महिला ग्राहकों के नंबर सेव कर भेजता अश्लील मैसेज; दिल्ली पुलिस ने दबोचा

दिल्ली पुलिस ने एक 60 वर्षीय फूड डिलीवरी व्बॉय को गिरफ्तार किया है जिस पर महिला को उसके वॉट्सऐप नंबर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। आरोपी की पहचान गोकुलपुरी के रहने वाले राम चंदर शुक्ला के रूप में हुई है। एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि कोई उसे वॉट्सऐप टेलीग्राम और ई-मेल खातों पर अश्लील संदेश भेज रहा है।

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली पुलिस ने एक 60 वर्षीय फूड डिलीवरी व्बॉय को गिरफ्तार किया है, जिस पर महिला को उसके वॉट्सऐप नंबर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। आरोपी की पहचान गोकुलपुरी के रहने वाले राम चंदर शुक्ला के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) हेमंत तिवारी ने कहा कि एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि कोई उसे वॉट्सऐप, टेलीग्राम और ई-मेल खातों पर अश्लील संदेश भेज रहा है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई ई-मेल आईडी एक मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई थी, जो राम चंदर शुक्ला के नाम पर दर्ज थी। पहले चलाता था ई-रिक्शा उन्होंने कहा कि आरोपी शुक्ला को मामले में नोटिस दिया गया और जांच के लिए बुलाया गया। डीसीपी ने आगे कहा कि आरोपी ने खुलासा किया कि वह फूड डिलीवरी ब्वॉय के रूप में काम करता था और उसने पहले एक ऑटो-रिक्शा भी चलाया था। महिला ग्राहकों के नंबर किए सेव शुक्ला ने कहा कि उन्होंने उन महिला ग्राहकों के मोबाइल नंबर सेव किए हैं जो ऑटो-रिक्शा या खाना ऑनलाइन बुक करने या भुगतान करने के लिए अपने मोबाइल का प्रयोग करते थे। इसके बाद आरोपी पीड़ित महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने लगा। उन्होंने कहा कि यह पता चला है कि आरोपी को महिला का नंबर तब मिला, जब पीड़िता ने उसका ऑटो-रिक्शा किराए पर लिया। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है और उसके अन्य पीड़ितों की पहचान की जा रही है।

