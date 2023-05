Flights Divert: दिल्ली में खराब मौसम के कारण 10 उड़ानें डायवर्ट, नौ को भेजा गया जयपुर; एक फ्लाइट पहुंची लखनऊ

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली का मौसम अचानक खराब होने के चलते दस उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। नौ फ्लाइट जयपुर भेजा गया है। वहीं, एक फ्लाइट को लखनउ डायवर्ट किया गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिली। इसी के चलते 6:25 बजे से रात 8 बजे तक की उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। फ्लाइट डायवर्ट करने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

Delhi | Due to a sudden change in weather in Delhi, ten flights were diverted out of which nine flights were diverted to Jaipur while one flight was diverted to Lucknow between 6.25pm-8pm.