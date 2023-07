Delhi: गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के पांच बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, दवा लेने गए शख्स से लूटे थे आठ लाख रुपये

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना-नवीन बाली गिरोह के पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने दवा लेने मेडिकल स्टोर पर जा रहे एक व्यक्ति को रोक पहले उनके पास मौजूद आठ हजार रुपये लूट लिए फिर खुद को नीरज बवाना-नवीन बाली गिरोह का सदस्य बताकर धमकी देते हुए उनसे एक लाख रंगदारी देने की मांग की।

रंगदारी की रकम ने देने पर पीड़ित को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

