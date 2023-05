नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली के चांद बाग इलाके में एक लैपटॉप सेल फैक्ट्री के बेसमेंट में आग लग गई। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की कई गाड़ियों को भेजा गया। दमकलकर्मियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान बेसमेंट के बाथरूम में एक महिला का शव भी मिला है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली के चांद बाग के ई-9 में बेसमेंट में लैपटॉप सेल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में करीब तीन घंटे लगे, जिसके बाद बेसमेंट के बाथरूम में एक 30 साल की माया नामक महिला का शव मिला। वह लैपटॉप सेल फैक्ट्री में लेबर के तौर पर काम कर रही थी। IPC की धारा 285/304ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

Delhi | A PCR call was received regarding fire in a laptop cell factory in the basement of E-9, Chand Bagh. Fire tenders took about three hours to bring the fire under control after which a body of a woman, Maya age 30 yrs was found in the bathroom of the basement. She was…