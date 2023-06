Delhi Factory Fire: बवाना की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, घंटों बाद भी काबू नहीं; 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। औद्योगिक क्षेत्र बवाना की एक फैक्ट्री में सोमवार शाम अचानक आग लग गई। आग बेसमेंट से शुरू हुई और उपरी मंजिलों में फैल गई। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साढ़े पांच घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।

#WATCH | Delhi: A fire broke out in a factory in Bawana Industrial Area; fire engines are present at the spot pic.twitter.com/NOksS7aDjR