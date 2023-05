Delhi Fire: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए कुल 24 दमकल गाड़ियों को लगाया गया था। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

A massive fire broke out in a shoes manufacturing factory in Delhi's Narela Industrial area last night. A

total of 24 fire tenders were engaged to bring the fire under control. No casualties were reported in the incident pic.twitter.com/Kb3pLSYNOC