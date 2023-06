Delhi Fire News: कीर्ति नगर में फर्नीचर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की सात गाड़ियों ने पाया काबू

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कीर्ति नगर औद्योगिक इलाके में रविवार शाम एक इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित फर्नीचर की फैक्टरी में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

#WATCH | Firefighters engaged in an operation to douse fire in a factory in Delhi's Kirti Nagar Industrial Area pic.twitter.com/6h2NdW8gKY