Landfill Site Fire: गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, धुएं से लोगों का बुरा हाल; मौके पर दमकल की गाड़ियां

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर सोमवार दोपहर को भीषण आग लग गई। हवा की वजह से आग लैंडफिल के एक बड़े हिस्से में फैल गई। आग कूड़े के अंदर लगी थी, जिस वजह से आग की लपटे बाहर नहीं आ रही थी।

धुएं ने आसपास के क्षेत्रों को अपने आगोश में ले लिया। लोगों की आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची, एक रोबोट भी आग बुझाने में लगाया था।

VIDEO | Remote-controlled robot being used to douse the fire at Ghazipur landfill site. pic.twitter.com/2SOFtxmTN9