BharatPe के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज, 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है आरोप

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारतपे (BharatPe) के भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बता दें कि एफआईआर में अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी के अलावा दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन समेत परिवार के सदस्यों के सदस्यों का नाम शामिल है। इन सभी पर 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है।

Economic Offences Wing on 10th May registered an FIR against former BharatPe managing director Ashneer Grover, his wife Madhuri Jain Grover, and family members, including Deepak Gupta, Suresh Jain, and Shwetank Jain for Rs 81 crore alleged fraud