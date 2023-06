Delhi: तीन लाख से ज्यादा का बिल चुकाए बिना शख्स ने फाइव स्टार होटल में की थी मौज, FIR दर्ज

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली स्थित फाइव स्टार होटल में बिना बिल चुकाए रहने के आरोप में पुष्कर गोयल नाम के शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पुष्कर गोयल के खिलाफ दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में 3 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किए बिना रहने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। गोयल ने 31 मई तक भुगतान करने का आश्वासन देते हुए 2 सिंगल रूम बुक किए।

31 मई को उसने दावा किया कि उसने पैसे चुका दिए हैं और एक नकली यूटीआर (यूनीक ट्रांजैक्शन रेफरेंस) दिखाया। इस मामले में 3 जून को उसे कांफ्रेंस रूम में बुलाया और जब भुगतान करने को कहा गया तो उसने होटल स्टाफ से अभद्रता की।

