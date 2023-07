Delhi Crime: कृष्णा नगर में बर्थडे पार्टी के बाद दोस्तों के बीच मारपीट, लोहे की रॉड से एक का सिर फोड़ा

Delhi Crime कृष्णा नगर क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी के बाद दोस्तों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित अजय गंगा विहार में रहते हैं। पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत करके मामले की जांच कर रही है। पीड़ित रवि ने बताया कि रविवार को उसके जन्मदिन पर दोस्त विशाल विजय व उसके भाई अनुज और निखिल पुनीत अमन इकट्ठे होकर उसे प्रीत विहार में एक कैफे में पार्टी करने गए।

Delhi Crime: कृष्णा नगर में बर्थडे पार्टी के बाद दोस्तों के बीच मारपीट

HighLights सभी ने पी हुई थी शराब विशाल का सिर फुट गया और दो दांत भी टूट गए पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत करके मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी के बाद दोस्तों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित अजय गंगा विहार में रहते हैं। पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत करके मामले की जांच कर रही है। कहां थी पार्टी? पीड़ित रवि ने बताया कि रविवार को उसके जन्मदिन पर दोस्त विशाल, विजय व उसके भाई अनुज और निखिल, पुनीत अमन इकट्ठे होकर उसे प्रीत विहार में एक कैफे में पार्टी करने गए। पार्टी खत्म करने के बाद सब बाहर गाड़ी में बैठ गए। सभी ने शराब पी हुई थी, लेकिन विजय को नशा हो गया था और वह मुझे और विशाल को और ज्यादा पीने के लिए बोलने लगा। उन्होंने विरोध किया तो आरोपित ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। उसने विशाल को बहुत मारा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की तो उनके गले से सोने की चेन तोड़कर वह फरार हो गया। इसके बाद आरोपित ने फोन करके चेन लेने के लिए अपने घर बुलाया। इसके बाद वह विशाल और उसके स्वजन के साथ आरोपित के घर पहुंचे। जहां आरोपित, उसके भाई और अन्य स्वजन ने मिलकर हम सभी पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे और विशाल को लोहे की रॉड से मारा, जिससे विशाल का सिर फुट गया और दो दांत भी टूट गए। इसके बाद स्वामी दयानंद अस्पताल में उसे ईलाज के लिए ले गए। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

