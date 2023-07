Delhi Murder Video: पिता ने बेटों के साथ मिलकर बेटी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट, सेकेंडों में ले ली थी जान

जाफराबाद के चौहान बांगर में प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति का अपने दो बेटों के साथ बीच सड़क पर एक युवक के चाकू से गला रेतकर हत्या करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपित अचानक मोटर साइकिल सवार सलमान को रोककर उस पर चाकू से हमला कर देता है। बाद में उसे जमीन पर गिराकर उसका गला रेत दिया जाता है।

जाफराबाद इलाके में पिता ने बेटों के साथ मिलकर की हत्या।

HighLights चौहान बांगर में पिता ने दो बेटों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस कर रही तलाश। बेटी के प्रेमी की गला रेतकर हत्या करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जाफराबाद के चौहान बांगर में प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति का अपने दो बेटों के साथ बीच सड़क पर एक युवक के चाकू से गला रेतकर हत्या करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपित अचानक मोटर साइकिल सवार सलमान को रोककर उस पर चाकू से हमला कर देता है। दिल्ली के जाफराबाद में पिता ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर बेटी के प्रेमी को मार डाला।

मोटरसाइकिल पर सवार युवक पर बीच गली में चाकू से किया था हमला#DelhiPolice #delhi #crime #DelhiMurder

क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...https://t.co/iwvLqSH36O pic.twitter.com/EPFBGoCSkx July 18, 2023 बाद में उसे जमीन पर गिराकर उसका गला रेत दिया जाता है। घटना के दौरान आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं, जो तमाशबीन होकर सलमान पर हमला होते देखते रहे। किसी से हिम्मत जुटाकर उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। कुछ सेकेंड में ही हो गई मौत कुछ ही सेकेंड में वारदात को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गए और सलमान की मौके पर ही मौत हो गई। जाफराबाद थाना पुलिस घटना के समय सलमान के साथ मोटर साइकिल पर मौजूद उसके दोस्त का बयान दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक सलमान और आरोपित परिवार अलग बिरादरी से संबंध रखते हैं। परिवार को पसंद नहीं था कि सलमान उनकी बेटी से मिले। मना करने के बावजूद सलमान जब सोमवार को उनकी गली में दिखा तो आरोपित उसकी हत्या कर फरार हो गए। पुलिस की टीम आरोपित मंजूर, मोहसिन और एक नाबालिग बेटे की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मंगलवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद सलमान का शव स्वजन को सौंप दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। इनपुट- रितु राणा

