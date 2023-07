Faridabad: इनामी अपराधियों के बनाए फर्जी पासपोर्ट और आधारकार्ड, गुरुग्राम से आरोपित गिरफ्तार

इनामी अपराधियों के फर्जी पासपोर्ट और आधारकार्ड बनाने के आरोप में पुलिस ने गुरुग्राम से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मनोज उर्फ ब्रह्मदत्त के रूप में हुई है। रेवाड़ी जिले के कुमरोधा गांव का मूल निवासी आरोपित गुरुग्राम के कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वह 2010 से आधारकार्ड पासपोर्ट और पैन कार्ड बना रहा है।

इनामी अपराधियों के बनाए फर्जी पासपोर्ट और आधारकार्ड

Your browser does not support the audio element.

HighLights न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपित आरोपित गुरुग्राम का है रहने वाला

फरीदाबाद, पीटीआई। इनामी अपराधियों के फर्जी पासपोर्ट और आधारकार्ड बनाने के आरोप में पुलिस ने गुरुग्राम से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर आरोप है कि उसने कुख्यात इनामी अपराधी हिमांशु उर्फ जंगली और मनोज उर्फ बिल्ला का फर्जी पासपोर्ट और आधारकार्ड बनाया था। न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपित बता दें कि 12 दिन पहले पुलिस ने हिमांशु और मनोज को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपित को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से एक सीपीयू और कंप्यूटर भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बुधवार को आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपित गुरुग्राम का है रहने वाला पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपित की पहचान मनोज उर्फ ब्रह्मदत्त के रूप में हुई है। रेवाड़ी जिले के कुमरोधा गांव का मूल निवासी आरोपित गुरुग्राम के कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वह 2010 से आधारकार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड बना रहा है। उस दौरान सरकार ने निजी संस्थाओं को आधार कार्ड बनाने का ठेका दिया था। पुलिस ने आगे जानकारी दी कि उस समय गांव या शहर के मुखिया, सरपंच और किसी भी पार्षद या संस्था अधिकारी को विशिष्ट पहचान संख्या बनाने के लिए केवल लेटरहेड पर हस्ताक्षर करना होता था। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि 2015-2016 में, हिमांशु और मनोज दोनों ब्रह्मदत्त के दोस्त बन गए, जिसने पैसे के बदले में उनके लिए फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाए।

Edited By: Shyamji Tiwari