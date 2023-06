दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में गिरी फैक्ट्री की छत, हादसे में कामगार की हुई मौत; एक शख्स घायल

दिल्ली के मध्य जिले के आनंद पर्वत इलाके में बृहस्पतिवार रात जर्जर फैक्ट्री की छत गिरने से एक कामग्रार की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य कामगार घायल हो गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस इमारत का मालिक सरबजीत सिंह और फैक्ट्री मालिक वीरेंद्र है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मध्य जिले के आनंद पर्वत इलाके में बृहस्पतिवार रात जर्जर फैक्ट्री की छत गिरने से एक कामग्रार की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य कामगार घायल हो गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी मंजिल पर हुआ हादसा पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गली संख्या छह स्थित तीन मंजिला जर्जर इमारत में वाहनों की हेडलाइट का फ्रेम बनाने की फैक्ट्री है। इस इमारत का मालिक सरबजीत सिंह और फैक्ट्री मालिक वीरेंद्र है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार रात 55 वर्षीय शत्रुघन और 28 वर्षीय शेषनाथ फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर थे। इसी दौरान जर्जर छत का एक हिस्सा दोनों पर गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शत्रुघन की मौत हो गई। वहीं, शेषनाथ की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने डीडी इंट्री के आधार पर लापरवाही से हुई मौत की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर इमारत मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इमारत की हालत जर्जर पाई गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट इनपुट- धनंजय मिश्रा

Edited By: Abhi Malviya