दिल्ली फिर हुई शर्मसार: तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म, जूस की दुकान चलाने वाले ने दिया वारदात को अंजाम

दिल्ली फिर हुई शर्मसार: तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता। शर्मसार करने वाले मामले में एक युवक ने आठ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची के बयान पर पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो की धारा के तहत प्राथमिकी कर आरोपित मो. शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित आठ वर्षीय बच्ची परिवार के साथ नांगलोई में रहती है। वह घर के पास ही सरकारी स्कूल की तीसरी कक्षा की छात्रा है। शाम के समय बच्ची अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। वहां से वापस आने के दौरान उसे प्यास लगी। इस दौरान रास्ते में जूस की दुकान करने वाले आरोपित ने बच्ची को अपनी दुकान में जबरन खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव शोरशराबा सुनकर वहां एक व्यक्ति आया। उन्होंने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बच्ची के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

