Eid-al-Adha 2023: दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा की गई ईद-उल-अजहा की नमाज, सुरक्षा में भारी पुलिस बाल तैनात

नई दिल्ली, एजेंसी। ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। नामज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सुबह 5 बजे से ही ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करने लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। जामा मस्जिद के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ईद अल-अधा के पवित्र त्योहार के अवसर पर अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पवित्र त्योहार भारत और बांग्लादेश के लोगों को और भी करीब लाएगा।

