डीयू हत्याकांड की Inside Story: 7 दिन पहले हुआ झगड़ा बना निखिल की जान का दुश्मन, पढ़ाई के साथ करता था मॉडलिंग

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi University Murder Case : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के साउथ कैंपस में आर्यभट्ट कॉलेज के गेट के बाहर गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़े में स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) के छात्र निखिल चौहान की रविवार को चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वह बीए (आनर्स) राजनीतिक विज्ञान के प्रथम वर्ष का छात्र था।

छात्रों के बीच झगड़े का पूरा मामला सात दिन पहले शुरू हुआ था। पिछले रविवार को चाकू मारने वाले छात्र ने निखिल की गर्लफ्रेंड के साथ बदसलूकी की थी। जब आरोपित छात्रों का कॉलेज में झगड़ा हुआ था तब पहले एक छात्र ने निखिल की गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया था। इसे लेकर निखिल ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई की थी।

उस वक्त वह छात्र खुद को अपमानित महसूस कर वह उस दिन अपने घर चला गया था। कल रविवार को उसने तीन साथियों के साथ पूरी योजना बनाकर दोपहर करीब 12:30 बजे कालेज के गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया था। जैसे ही निखिल प्रेमिका के साथ कालेज के गेट पर आया चारों छात्रों ने उसे दबोच कर पिटाई शुरू कर दी। एक ने उसके सीने पर चाकू मार दिया। उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।

साउथ कैंपस में रामलाल आनंद कॉलेज व आर्य भट्ट कॉलेज का एक ही परिसर है। इन कॉलेजों में हर रविवार को एसओएल की क्लॉस चलती है।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दो छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक निखिल के साथ ही एओएल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। गिरफ्तार आरोपित में एक का नाम हारून है। गिरफ्तार छात्रों से पूछताछ कर अन्य दो छात्रों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें दो आरोपित नजर आ रहे हैं। कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात के दौरान चार छात्रों की तस्वीरें कैद मिली हैं। पुलिस ने तस्वीरों के आधार पर पूछताछ कर चारों छात्रों की पहचान कर ली है।

Screengrab of Delhi University South Campus murder case visuals, in which the suspect is seen coming on a motorcycle.

(Screengrab confirmed by Delhi Police) https://t.co/521ZOKLEJr pic.twitter.com/jWf7AwQzy1— ANI (@ANI) June 19, 2023