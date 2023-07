Delhi: डीयू प्रोफेसर की नई SUV पर चोरों ने किया हाथ साफ, चोरी की एसयूवी से ही लूटने आए थे बदमाश

उत्तरी जिले के मलकागंज में चोरी की एसयूवी से आए चोरों ने डीयू प्रोफेसर की नई एसयूवी पर हाथ साफ कर दिया। जांच में पता चला कि वारदात के समय जिस एसयूवी में बदमाश आए थे वह भी एक दिन पहले राजौरी गार्डन से चोरी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा डीयू के जाकिर हुसैन कॉलेज के कामर्स विभाग में प्रोफेसर हैं।

डीयू प्रोफेसर की नई SUV पर चोरों ने किया हाथ साफ, चोरी की एसयूवी से ही लूटने आए थे बदमाश

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी जिले के मलकागंज में चोरी की एसयूवी से आए चोरों ने डीयू प्रोफेसर की नई एसयूवी पर हाथ साफ कर दिया। जांच में पता चला कि वारदात के समय जिस एसयूवी में बदमाश आए थे, वह भी एक दिन पहले राजौरी गार्डन से चोरी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा डीयू के जाकिर हुसैन कॉलेज के कामर्स विभाग में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी पत्नी मनीषा वर्मा के नाम से एसयूवी खरीदी थी। उन्होंने कहा कि मंगलवार-बुधवार रात को एसयूवी को घर के सामने खड़ा किया था। करीब तीन बजे तड़के एक एसयूवी प्रोफेसर के घर के आगे से गुजरी। पहले एसयूवी ने इलाके का चक्कर लगाया, फिर प्रोफेसर के घर आगे रुकी, जिसमें से कुछ लोग निकले। सॉफ्टवेयर की मदद से एसयूवी का लॉक तोड़ा एक युवक ने प्रोफेसर की एसयूवी का शीशा तोड़ दिया। फिर टैबलेट निकाला उसके बाद एसूयूवी का सुरक्षा लॉक को निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद दरवाजा खोलकर एसूयवी में बैठे और चले गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चोर जिस एसयूपी से आए थे उसे सोमवार को राजौरी गार्डन चोरी किया गया था। इनपुट- धनंजय मिश्रा

Edited By: Geetarjun