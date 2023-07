डॉ अशोक कुमार नागावत बने DSEU के कुलपति, विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए संभाला कार्यभार

डॉ अशोक कुमार नागावत सात जुलाई को दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU) के कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वे विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले डॉ नागावत ने चार साल से अधिक समय तक राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय में कौशल शिक्षा निदेशक के रूप में काम किया है। भौतिक विज्ञानी डॉ नागावत का अकादमिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट है।

डॉ अशोक कुमार नागावत का 19 सालों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। डॉ अशोक कुमार नागावत सात जुलाई को दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU) के कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वे विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले डॉ नागावत ने चार साल से अधिक समय तक राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय में कौशल शिक्षा निदेशक के रूप में काम किया है। 35 सालों का अनुभव भौतिक विज्ञानी डॉ नागावत का अकादमिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट है और उनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के संकाय सदस्य के रूप में 35 सालों का समृद्ध अनुभव है। विश्वविद्यालय के कई क्षेत्रों में उन्होंने कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। उनको 19 सालों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है। इस दौरान उन्होंने पांच शैक्षणिक इकाइयों का नेतृत्व किया है। डॉ नागावत ने विज्ञान संकाय के डीन, सिंडिकेट के सदस्य और यूआईसी-बी के चीफ कोर्डिनेटर के रूप में भी काम किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में उन्होंने इन्फोनेट सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी इनोवेशन क्लस्टर और डिजाइन इनोवेशन सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अवधारणा पत्र को प्रस्तुत किया और इसके पक्ष में तर्क रखे। इसी कारण से यह बन सका। डॉ नागावत ने डीएसईयू के लिए निर्धारित करें लक्ष्य डॉ नागावत डीएसईयू को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं जो अपनी उपलब्धियों और समाज में योगदान के लिए जाना जाए। डीएसईयू को ऐसा मंच बनाना है जहां शिक्षार्थी एक ऐसे समुदाय का गठन कर सकें जो कि विविधता का स्वागत करे, उत्कृष्टता को बढ़ावा दे और समाज व प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाले। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) की स्थापना अगस्त, 2020 में एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों को विश्व स्तरीय कौशल शिक्षा से लैस करने के लिए की गई ताकि वे बड़े स्तर की नौकरियों तक पहुंच सकें और उद्यमशीलता की मानसिकता व उद्यमिता विकसित कर सकें।

Edited By: Gaurav Tiwari