दिल्ली में बोले धीरेंद्र शास्त्री- हिंदुओं का मतांतरण कराने वाले गठरी बांध लें, जाग गए हैं सनातनी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में आयोजित श्री हनुमंत कथा के दूसरे दिन आईपी एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन से लेकर आसपास के इलाकों में काफी भीड़ देखने को मिली। श्री बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री ने दोपहर में दरबार लगाया, उसमें उन्होंने कहा कि अब देश का सनातनी जाग गया है। जिन लोगों ने हिंदुओं का मतांतरण कराया है, अब वो अपनी गठरी बांध लें। अब पूरा देश, पूरी दुनिया बजरंग बली की हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया बजरंगबली का गुणगान कर रही है। अब हर बच्चा सनातनी बनेगा। बागेश्वर बालाजी के भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत से धर्म विरोधी सक्रिय हैं और अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हम सनातनियों को भी अपना काम करना चाहिए। अब दिल्ली हमें भाने लगी है, हम दिल्ली आते रहेंगे। शाम को हनुमंत कथा की शुरुआत सीता राम और जय हनुमान के जयकारे के साथ हुई। बीच-बीच में श्रद्धालुओं ने भजनों का भी आनंद लिया। कथा वाचन करते हुए महंत धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पूछो हमसे क्या चाहिए, मंदिरों में भीड़ सड़कों पर तूफान चाहिए। हमें तो राम रंग में रंगा पूरा हिंदुस्तान चाहिए। दिल्ली दिलवालों की है और यहां भक्तों की भीड़ बताती है कि दिल्ली में सनातनी लोगों की कमी नहीं है। अब पूरा भारत राममय हो रहा है। शास्त्री ने यह भी कहा कि लोग धन के पीछे भागना बंद करें। धर्म की रक्षा के लिए जुट जाएं। भारत का धन सनातन धर्म है और धर्म की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब जागो और अपने घर के बगल वाले मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। दरबार व कथा में भीड़ काफी रही। पंडाल में प्रवेश न मिलने के कारण काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने सड़क पर बैठकर ही कथा सुनी। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी। आयोजन स्थल से लेकर आसपास के इलाकों में बैरिकेड लगाकर यातायात को भी नियंत्रित किया गया।

