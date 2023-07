चोरी के वाहन से सामान पहुंचाता था डिलिवरी ब्वॉय, पेट्रोल खत्म होते ही लावारिस छोड़ दूसरी गाड़ी की करता था तलाश

दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस ने चोरी के वाहन से डिलीवरी करने वाले एक डिलिवरी ब्वाय को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने दो स्कूटी बरामद की है। पूछताछ में पुलिस को आरोपित ने बताया कि अधिक पैसे कमाने के लिए वह डिलिवरी ब्वाय के काम के साथ चोरी भी करने लगा। आरोपित का नाम अभिषेक है।

द्वारका जिला पुलिस ने चोरी के वाहन से डिलीवरी करने वाले एक डिलिवरी ब्वाय को गिरफ्तार किया है।

Your browser does not support the audio element.

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता। द्वारका जिला पुलिस ने चोरी के वाहन से डिलीवरी करने वाले एक डिलिवरी ब्वाय को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने दो स्कूटी बरामद की है। पूछताछ में पुलिस को आरोपित ने बताया कि अधिक पैसे कमाने के लिए वह डिलिवरी ब्वाय के काम के साथ चोरी भी करने लगा। आरोपित का नाम अभिषेक है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में वाहन चोरी निरोधक शाखा वाहनों की चोरी के मामले की छानबीन कर रही थी। पुलिस ने ली सीसीटीवी की मदद एक मामले में घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे की छानबीन के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को देखा। इस फुटेज में फोटो के जरिए बदमाश की पहचान में पुलिस जुट गई। तकनीकी और स्थानीय जांच में आरोपित की पहचान अभिषेक के रूप में हुई। चार जुलाई को हेड कांस्टेबल जयराम को आरोपित के ओम विहार फेज-एक के पास आने की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर चोरी की स्कूटी के साथ आरोपित को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि स्कूटी डाबड़ी इलाके में स्थित एक पार्क के पास से चोरी की थी। उसने कहा कि डिलिवरी में तय दूरी में लगने वाले पेट्रोल की खपत को बचाकर अधिक पैसा कमाने के लिए वह वाहनों की चोरी कर उससे डिलिवरी करता था। पेट्रोल खत्म होने के बाद वह गाड़ियों को लावारिस छोड़कर फरार हो जाता था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर एक और चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी से वाहन चोरी के दो मामले सुलझाने का दावा किया है। रिपोर्ट इनपुट- गौतम

Edited By: Abhi Malviya