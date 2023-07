Delhi: घर के पास युवक को चाकुओं से गोदा, उतारा मौत के घाट; आरोपी मौके से फरार

Delhi Crime News राजधानी दिल्ली के रंजीत नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रविवार को अभिषेक(20) नाम के एक व्यक्ति की उसके घर के पास दो-तीन हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो गई और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

घर के पास युवक को चाकुओं से गोदा, उतारा मौत के घाट।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मध्य जिला के रंजीत नगर थाना क्षेत्र में दो युवकों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी। युवक की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। रंजीत नगर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोक नायक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस को चाकू मारने की मिली कॉल हत्या करने वाले दोनों युवकों की पहचान कर ली गई है। उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। डीसीपी मध्य जिला संजय कुमार सेन के मुताबिक रविवार शाम करीब 4.15 बजे पीसीआर कॉल मिली कि संगम कॉलोनी, पांडव नगर में एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है। अस्पताल में हुई मौत पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान अभिषेक के रूप में हुई। वह संगम कॉलोनी, पांडव नगर में स्वजन के साथ रहता था। जांच से पता चला है कि दो युवकों से किसी बात को लेकर अभिषेक का झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान युवकों ने उसपर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। वारदात के बाद दोनों बाइक से मौके से फरार हो गए।

