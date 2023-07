Delhi: सिरफिरे ने युवती को सर्जिकल ब्लेड से वार कर किया घायल, वजह सिर्फ इतनी थी कि...

द्वारका नार्थ थाना क्षेत्र में एक युवती को अंजान शख्स से बात नहीं करना भारी पड़ गया। आरोपित ने युवती के गले पर सर्जिकल ब्लेड से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपित का नाम साहिल कुमार है। पुलिस ने साहिल से मिली जानकारी के आधार पर वारदात में प्रयुक्त सर्जिकल ब्लेड स्विफ्ट कार व मोबाइल फोन बरामद किया है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। द्वारका नार्थ थाना क्षेत्र में एक युवती को अंजान शख्स से बात नहीं करना भारी पड़ गया। आरोपित ने युवती के गले पर सर्जिकल ब्लेड से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपित का नाम साहिल कुमार है। पुलिस ने साहिल से मिली जानकारी के आधार पर वारदात में प्रयुक्त सर्जिकल ब्लेड, स्विफ्ट कार व मोबाइल फोन बरामद किया है। छानबीन में पता चला कि आरोपित के खिलाफ गुलाबी बाग थाने में पहले से छेड़छाड़ से जुड़ी धारा में प्राथमिकी है। होटल के गेट के पास हमला द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि तीन जुलाई को द्वारका सेक्टर-13 स्थित होटल के गेट के पास एक 26 वर्षीय युवती पर ब्लेड से हमले की द्वारका नार्थ थाना पुलिस को शिकायत मिली थी। महिला को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की छानबीन के लिए इंस्पेक्टर सुभाष चंद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला और सूत्रों की मदद से आरोपित की पहचान करने का प्रयास किया। पत्नी के साथ ठहरा हुआ था आरोपी घटनास्थल पर मौजूद आरोपित की स्विफ्ट कार के नंबर के आधार पर पुलिस आरोपित का पता लगाने में सफल हुई। उसकी पहचान के बाद पुलिस ने आरोपित को सर गंगा राम अस्पताल से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह दो और तीन जुलाई को सेक्टर-13 स्थित होटल में अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ था। तीन जुलाई को उसने पत्नी के साथ होटल से चेक आउट किया। इसके बाद उसने पत्नी को घर छोड़ा और वह फिर से होटल लौटकर आया। यहां आकर होटल के बाहर उसने एक महिला को कार में बैठे देखा। कार का दरवाजा खुला हुआ था। आरोपित महिला के पास बातचीत करने के इरादे से गया और उसने महिला को गेट बंद करने की नसीहत दी। इसी बात पर आरोपित व महिला के बीच में बहस हो गई और आरोपित ने महिला पर सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया।

