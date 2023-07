Delhi Flood Alert: यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों ने सड़क किनारे बनाया आशियाना, बाढ़ जैसे हालात से बढ़ी चिंता

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस कारण यमुना किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। खादर क्षेत्र में रहने वाले लोग सड़कों किनारे रहने को मजबूर हैं।

