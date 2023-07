Delhi Yamuna Level Traffic Advisory: यमुना के जलस्तर को देखते हुए एडवाइजरी घोषित, इन रास्तों पर जाने से बचे

दिल्ली में यमुना के खतरे के निशान के ऊपर बहने के कारण आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक प्रभावित किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आउटर रिंग रोड पर वजिराबाद ब्रिज से विकास मार्ग के बीच का रास्ता बंद किया गया है। वहीं महात्मा गांधी रोड का कालीघाट मंदिर से दिल्ली सेक्रेटेरिएट का रोड भी बंद किया गया है।

यमुना के खतरे के निशान के ऊपर बहने के कारण आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में यमुना के खतरे के निशान के ऊपर बहने के कारण आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आउटर रिंग रोड पर वजिराबाद ब्रिज से विकास मार्ग के बीच का रास्ता बंद किया गया है। वहीं, महात्मा गांधी रोड का कालीघाट मंदिर से दिल्ली सेक्रेटेरिएट का रोड भी बंद किया गया है। इन मार्गों का करें उपयोग आउटर रिंग रोड- वजिराबाद ब्रिज- यमुना मार्जिनल बांध मार्ग, पुष्ता रोड- विकास मार्ग

आउटर रिंग रोड- अरिहंत मार्ग- महात्मा गांधी- विकास मार्ग

पंजाबी बाघ चौक- महात्मा गांधी मार्ग- अरिहंत मार्ग- आउटर रिंग रोड- वजिराबाद ब्रिज

पंजाबी बाघ चौक- महात्मा गांधी मार्ग- DKFO- एम्स चौक- महात्मा गांधी मार्ग- सराय काले खां- महात्मा गांधी मार्ग- विकास मार्ग इन रास्तों पर भी ट्रैफिक प्रभावित दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीटर के जरिए बताया है कि नांगलोई बस स्टैंड से दिल्ली गेट की ओर जाने वाले मार्ग में फिरनी रोड, नजफगढ़ पर यातायात प्रभावित हुआ है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि फर्नीचर मार्केट के पास एक बस भी खराब हो गई थी, जिसके कारण जाम लगा है। साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों का सुधार कार्य भी चल रहा है। टैफिक पुलिस ने बताया है कि विश्राम चौक, छोटू राम मार्ग, रोहिणी के सेक्टर -5 में यातायात बाधित रहेगा।

Edited By: Abhi Malviya