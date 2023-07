Delhi: जलस्तर से प्रभावित महिला की हुई मौत, BJP प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से की 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग

मयूर विहार यमुना खादर में रहने वाली एक महिला की बीमारी के कारण मौत हो गई। मृतका की पहचान ऊषा के रूप में हुई है। महिला की मौत पर सियासत गरमाने लगी है। जलस्तर से प्रभावित उनका परिवार मयूर विहार के राहत शिविर में रह रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि जलस्तर बढ़ने से महिला का सारा सामान बह गया सदमे के चलते उसकी मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: मयूर विहार यमुना खादर में रहने वाली एक महिला की बीमारी के कारण मौत हो गई। मृतका की पहचान ऊषा के रूप में हुई है। महिला की मौत पर सियासत गरमाने लगी है। जलस्तर से प्रभावित उनका परिवार मयूर विहार के राहत शिविर में रह रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि जलस्तर बढ़ने से महिला का सारा सामान बह गया, सदमे के चलते उसकी मौत हो गई। रविवार को इलाज के दौरान तोड़ा था दम जिला पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोथ ने बताया कि ऊषा को 11 जुलाई को उनके परिवार ने एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत थी। 15 जुलाई को उन्हें जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया था, रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनका शव राहत शिविर में लाया गया और स्वजन ने ने चिल्ला शवदाहगृह में अंतिम संस्कार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राहत शिविर में पहुंचे और उन्होंने दिल्ली सरकार से मृतका के स्वजन को 50 लाख रुपये देने की अपील की। रिपोर्ट इनपुट- शुजाउद्दीन

