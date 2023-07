Delhi Weather Updates: दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार, बाढ़ से परेशान लोगों की और बढ़ेंगी मुश्किलें!

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के पास कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आईएमडी का कहना है कि अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में भी आंशिक गिरावट के आसार हैं।

आईएमडी के वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा, "अगले 5 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। हम 17 और 18 जुलाई को बारिश में मामूली वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, दिल्ली में स्थानीय बारिश के कारण नहीं बाढ़ नहीं आई है, बल्कि हिमाचल और अन्य राज्यों से यमुना नदी में काफी पानी आया है, जिसकी वजह से यमुना में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है।''

#WATCH | Delhi | Light to moderate rainfall is likely to occur in Delhi, Haryana, and adjoining areas for the next 5 days. We are expecting a slight increase in rainfall on the 17th and 18th July. However, the flooding in Delhi is not due to localized rain but because the Yamuna… pic.twitter.com/31vwE5BwTh