Delhi Weather Updates: दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के पास कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी हैं।

आईएमडी का कहना है कि अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर विभाग ने शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया था। इससे तापमान में भी आंशिक गिरावट के आसार हैं।

मौसम विभाग ने रविवार सुबह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 घंटों के दौरान दिल्ली के मौसम में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 2 घंटों के दौरान दिल्ली के अलग-अलग स्थानों (जाफरपुर, पालम, आईजीआई हवाई अड्डे, आयानगर) के आसपास के इलाकों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है।

No significant rainfall observed over Delhi during past 3 hours (0230-0530 hrs IST). Delhi Radar suggests, Light intensity rain/drizzle likely to occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi ( Jafarpur, Palam, IGI Airport, Ayanagar) during next 2 hours. @ndmaindia pic.twitter.com/mWxwlOKTpR