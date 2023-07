Delhi Weather Update: उमस भरी गर्मी से आज भी नहीं मिलेगी राहत, कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश

राजधानी में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। फिर भी रविवार को उमस भरी गर्मी बरकरार रहने की संभावना है। इस वजह से अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

उमस भरी गर्मी से आज भी नहीं मिलेगी राहत, कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। फाइल फोटो।

Your browser does not support the audio element.