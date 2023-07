Rain Update: दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ बूंदाबादी; अगले चार दिन के लिए IMD का अलर्ट

दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लोग गर्मी से परेशान हैं। बुधवार को शाम के समय मौसम ने एकाएक करवट ली। मौसम के बदले रुख के बाद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के अनुसार पांच से आठ जुलाई तक राजधानी में बारिश होगी

Rain Update: दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लोग गर्मी से परेशान हैं। बुधवार को शाम के समय मौसम ने एकाएक करवट ली। मौसम के बदले रुख के बाद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। बता दें कि मौसम विभाग ने बुधवार को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई थी। बुधवार यानी पांत जुलाई को सुबह-सुबह आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि दिन में कुछ समय तक काफी धूप रही है। शाम होते-होते फिर से मौसम ने करवट ली, जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साख बारिश देखने को मिली। IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में अगले चार दिन तक बारिश हो सकती है। इस दौरान, कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश होगी। पांच से आठ जुलाई तक राजधानी में बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक, तापमान में कमी दर्ज होगी और इन चार दिनों में न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री रहेगा। इधर, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य यूपी के करीब 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कहीं-कहीं अकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

Edited By: Shyamji Tiwari