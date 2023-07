मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने और हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कभी तेज तो कभी हल्की वर्षा का यह दौर पूरे सप्ताह ही चलेगा।

Delhi Rain Alert: दिल्ली में आज होगी हल्की बारिश, सूरज और बादल के बीच जारी रहेगी लुका-छुपी

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दो तीन दिन के सूखे के बाद मंगलवार को राजधानी के विभिन्न इलाकों में फिर बरसात हुई। कहीं हल्की तो कहीं तेज। सुबह से शुरू हुआ वर्षा का यह दौर रुक- रुककर देर शाम तक चलता रहा। इससे मौसम थोड़ा सुहाना हुआ तो तापमान में भी आंशिक गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 33.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 94 से 77 प्रतिशत रहा। शाम साढ़े पांच बजे तक वर्षा 0.7 मिमी रिकार्ड की गई। दिन भर बादल छाए रहेंगे मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने और हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कभी तेज तो कभी हल्की वर्षा का यह दौर पूरे सप्ताह ही चलेगा। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय स्काईमेट वेदर के मुताबिक पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है तो मानसून की अक्षीय रेखा फिर से दिल्ली के आसपास ही आ गई है। इन्हीं सब कारणों से वर्षा का दौर एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी अगले कई दिनों तक चलेगा।

Edited By: Narender Sanwariya