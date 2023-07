Delhi Rain Update: उफनती यमुना के बीच दिल्ली में तेज बारिश, NCR के कई इलाकों में वर्षा से गहराया बाढ़ का संकट

दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ के बीच तेज बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और भयावह हो सकती है। दिल्ली के साथ-साथ NCR के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। मैसम विभाग ने कहा था कि अगले 5 दिनों में दिल्ली हरियाणा और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ के बीच तेज बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और भयावह हो सकती है। दिल्ली के साथ-साथ NCR के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। मैसम विभाग ने कहा था कि अगले 5 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में आंशिक गिरावट की भी बात आईएमडी ने कही थी। #WATCH दिल्ली: राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई।



वीडियो अरुण जेटली स्टेडियम के पास से है। pic.twitter.com/r4uIILzidX July 15, 2023 सुबह भी हुई थी वर्षा दिल्ली में शनिवार सुबह भी कई इलाकों में हल्की वर्षा हुई। इसके बाद पूरे दिन आकाश में बादल छाए रहे, लेकिन दिन में एक-दो इलाकों को छोड़कर कहीं वर्षा नहीं हुई। फिर शाम होते-होते करीब सात बजे कई इलाकों में तेज वर्षा हुई। बता दें कि मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया था। यमुना में बाढ़ के बीच दिल्ली में अगले चार दिनों तक मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है।

