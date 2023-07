Delhi Rain Alert: दिल्ली में सैलाबी मंजर के बीच आज होगी हल्की बारिश, चलती रहेगी सूरज और बादल के बीच लुका-छुपी

रविवार को पालम आयानगर और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स जैसे इलाकों हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके चलते तापमान में अधिक वृद्धि नहीं हुई। अलबत्ता वातावरण में मौजूद नमी के चलते लोगों को उमस का सामना जरूर करना पड़ा। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से दो डिग्री कम है।

कभी तेज तो कभी हल्की वर्षा के सिलसिले में रविवार को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हल्की बरसात हुई।

Your browser does not support the audio element.

HighLights दिल्ली के कुछ जगहों पर होगी हल्की बारिश हवा की गति आठ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। कभी तेज तो कभी हल्की वर्षा के सिलसिले में रविवार को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हल्की बरसात हुई। अब यह बात अलग है कि इसके बावजूद उमस कम होने में नहीं आ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार को भी दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। रविवार को पालम, आयानगर और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स जैसे इलाकों हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके चलते तापमान में अधिक वृद्धि नहीं हुई। अलबत्ता वातावरण में मौजूद नमी के चलते लोगों को उमस का सामना जरूर करना पड़ा। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर 98 से 67 प्रतिशत रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। हवा की गति आठ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। स्काईमेट वेदर का कहना है कि मंगलवार से अगले कई दिन तक एक बार फिर तेज वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। वहीं, मौसम की मेहरबानी से दिल्ली की हवा लगातार साफ चल रही है। सीपीसीबी के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 69 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को ''संतोषजनक'' श्रेणी में रखा जाता है। जुलाई के पहले पखवाड़े में हुई 200 प्रतिशत से ज्यादा बरसात मौसम विभाग के मुताबिक, आमतौर पर जुलाई के पहले पखवाड़े में दिल्ली में 102.1 मिमी वर्षा होती है, लेकिन इस बार अभी तक 322.8 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से 216 प्रतिशत ज्यादा है। जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी रिकार्ड की गई थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी हल्की और मध्यम स्तर की वर्षा का क्रम जारी रहेगा। इससे वर्षा के आंकड़े में और भी वृद्धि होने की संभावना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा 100 से नीचे दिल्ली में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे यानी हवा संतोषजनक श्रेणी में हो। इस बार मौसम की लगातार मेहरबानी से पांच जुलाई के बाद से ही यह 100 से नीचे बना हुआ है। नौ व दस जुलाई को तो दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा साफ रही थी। जब राजधानी का एक्यूआइ 64 और 65 दर्ज किया गया था।

Edited By: Abhi Malviya