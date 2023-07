Delhi Weather Today: गर्मी से फिर बढ़ा दिल्ली का पारा, सामान्य से तीन डिग्री ऊपर रहा तापमान; वर्षा के नहीं आसार

प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय मानसून रेखा मुख्य तौर पर राजस्थान के दक्षिण हिस्से से मध्य प्रदेश की ओर बनी हुई है। फिलहाल कोई पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय नहीं है। इसीलिए एनसीआर में बरसात की गतिविधियां कम हो रही हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों हुई बरसात से मौसम में बनी नमी के चलते उमस भरी गर्मी हो रही है।

Delhi Weather Today: गर्मी से फिर बढ़ा दिल्ली का पारा, सामान्य से तीन डिग्री ऊपर रहा तापमान

Your browser does not support the audio element.